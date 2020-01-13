В Прикамье за 2019 года более 900 мам в декрете получили новую профессию
В 2019 году более 900 женщин в Пермском крае, которые находятся в декретном отпуске, получили новую профессию. «Центр занятости» дает возможность обучаться, не выходя из дома.
Из 900 женщин около 192 прошли обучение онлайн. Даже свидетельство о прохождении курсов они получили по почте.
Переквалификация молодых мам реализуется с 2012 года, но только в 2019 году обучение стало дистанционным. Дистанционно можно обучиться по 34 программам: от парикмахера, пекаря и флориста до профессий, связанных с компьютером.
По данным правительства Пермского края, ежегодно планируется обучать не менее 744 жительниц края.
ИСТОЧНИК KP.RU