2020-01-13T09:07:34+03:00
Общество

В Прикамье за 2019 года более 900 мам в декрете получили новую профессию

Обучаться можно дистанционно, не выходя из дома
Лилия Абибулаева
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Из 900 женщин около 192 прошли обучение онлайн.Фото: Правительство ПрикамьяИз 900 женщин около 192 прошли обучение онлайн.Фото: Правительство Прикамья
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В 2019 году более 900 женщин в Пермском крае, которые находятся в декретном отпуске, получили новую профессию. «Центр занятости» дает возможность обучаться, не выходя из дома.

Из 900 женщин около 192 прошли обучение онлайн. Даже свидетельство о прохождении курсов они получили по почте.

Переквалификация молодых мам реализуется с 2012 года, но только в 2019 году обучение стало дистанционным. Дистанционно можно обучиться по 34 программам: от парикмахера, пекаря и флориста до профессий, связанных с компьютером.

По данным правительства Пермского края, ежегодно планируется обучать не менее 744 жительниц края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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