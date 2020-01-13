Пермские фигуристы победили на юношеской Олимпиаде в Швейцарии
Пара набрала 199,21 балла
Пермские спортсмены являются серебряными призерами Чемпионата мира 2019. Фото: Официальная страница Международного Олимпийского комитета
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Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов - воспитанники пермской школы фигурного катания - взяли золото на юношеских Олимпийских играх. Соревнования проходят в Швейцарии.
По сумме двух прокатов ребята набрали 199, 21 балла. Пермяки обогнали партнеров по команде Диану Мухаметзянову и Илью Миронова, а также грузинскую пару Алину Бутаеву и Луку Берулаву.
Пермские спортсмены являются серебряными призерами Чемпионата мира 2019, а совсем недавно выиграли финал юниорского Гран-при.
ИСТОЧНИК KP.RU