Пермские фигуристы победили на юношеской Олимпиаде в Швейцарии

13 Янв. 2020 2020-01-13T06:59:14+03:00

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Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов - воспитанники пермской школы фигурного катания - взяли золото на юношеских Олимпийских играх. Соревнования проходят в Швейцарии.

По сумме двух прокатов ребята набрали 199, 21 балла. Пермяки обогнали партнеров по команде Диану Мухаметзянову и Илью Миронова, а также грузинскую пару Алину Бутаеву и Луку Берулаву.

Пермские спортсмены являются серебряными призерами Чемпионата мира 2019, а совсем недавно выиграли финал юниорского Гран-при.

ИСТОЧНИК KP.RU