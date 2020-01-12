МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается снег и сильный ветер
Порывы могут достигать до 18 м/с
Из-за метели на дорогах возможны заторы, ухудшение видимости, повышается риск аварий.Фото: Василий Вахрин
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Жителей Перми и края предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях в ближайшие дни. На территории Прикамья ожидаются метель, сильный ветер с порывами до 18 м/с, гололедица на дорогах, изморозевые отложения.
В ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают о том, что из-за метели на дорогах возможны заторы, ухудшение видимости, повышается риск аварий. Также из-за сильного ветра стоит опасаться плохо закрепленных конструкций, не стоит оставлять автомобиль рядом с деревьями. Температура воздуха ночью 13 января -4,-9°, днем 0,-5°.
ИСТОЧНИК KP.RU