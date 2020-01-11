2020-01-11T16:56:55+03:00
Происшествия

Из 44 погибших в ДТП в Перми в прошлом году 23 были пешеходами

Всего травмы получили более 1,7 тысячи пермяков
Андрей МАТЛИН
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Так, проверим ваши документы. Фото: отдел ГИБДД по ПермиТак, проверим ваши документы. Фото: отдел ГИБДД по Перми
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Пермские госавтоинспекторы подвели итоги за прошлый год. По данным статистики, в Перми в результате аварий погибло больше пешеходов, чем тех, кто был во время дорожных происшествий в машинах.

- Количество погибших в ДТП составило 44 человека, что на 2 человека больше, чем в 2018 году, - отметили в отделе ГИБДД по Перми. – При этом общее количество аварий снизилось на 6,6 процента. В 2019 году на дорогах Перми произошло 1388 дорожных происшествий, при этом 1768 человек обратились или были доставлены в больницы города с различными травмами.

По данным статистики, увеличилось число аварий по вине нетрезвых водителей: нарушения в пьяном виде стали причинами 81 дорожно-транспортного происшествия, при этом 9 человек погибли. За 2019 год в краевом центре с участием пешеходов зарегистрировано 528 ДТП, 23 пеших участника дорожного движения погибли, еще 534 получили различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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