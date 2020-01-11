2020-01-11T15:06:37+03:00
Общество

Все пермские трамваи оформят в «зверином стиле» за 10 миллионов рублей

На них нанесут такой же орнамент, как на новые муниципальные автобусы
Андрей МАТЛИН
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Все городские трамваи оформят подобным образом.Все городские трамваи оформят подобным образом.Фото: Виталий КОКШАРОВ
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В администрации Перми выполняют обещание оформить весь городской транспорт в едином бело-красном «зверином стиле».

МУП «Пермгорэлектротранс» объявило торги по оклейке трамваев в соответствии с этим стилем. Предложенная стоимость контракта – 10 миллионов рублей. Как отмечает издание Business Class, подрядчик должен будет оформить все городские трамваи. Всего в распоряжении МУП «Пермгорэлектротранс» сейчас находится около 115 трамвайных вагонов, ежедневно на линию выходит 88 единиц.

Таким образом, на оклейку одного трамвая выделено около 76 тысяч рублей. Работы должны быть закончены до конца 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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