Все пермские трамваи оформят в «зверином стиле» за 10 миллионов рублей

11 Янв. 2020 2020-01-11T15:06:37+03:00

На них нанесут такой же орнамент, как на новые муниципальные автобусы

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В администрации Перми выполняют обещание оформить весь городской транспорт в едином бело-красном «зверином стиле».

МУП «Пермгорэлектротранс» объявило торги по оклейке трамваев в соответствии с этим стилем. Предложенная стоимость контракта – 10 миллионов рублей. Как отмечает издание Business Class, подрядчик должен будет оформить все городские трамваи. Всего в распоряжении МУП «Пермгорэлектротранс» сейчас находится около 115 трамвайных вагонов, ежедневно на линию выходит 88 единиц.

Таким образом, на оклейку одного трамвая выделено около 76 тысяч рублей. Работы должны быть закончены до конца 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU