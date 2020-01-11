Иностранцы больше не смогут работать продавцами и водителями в Прикамье

11 Янв. 2020 2020-01-11T08:04:25+03:00

В Прикамье мигранты больше не смогут сесть за руль такси. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Работодателям Прикамья запретят привлекать иностранцев для осуществления определенных видов деятельности. В частности, мигрантам нельзя будет работать продавцами и водителями. Как сообщает издание «Bussines Class», соответствующий указ подписал губернатор Максимом Решетниковым, его текст размещен на официальном интернет-портале правовой информации 31 декабря 2019 года.

Кроме того, документ запрещает трудоустройство иностранцев, работающих по патенту по таким видам деятельности как лесозаготовки, добыча сырой нефти и производство нефтепродуктов, розничная торговля в неспециализированных магазинах, а также продажа напитков и табачных изделий. Под запрет для иностранцев попали перевозки пассажиров и деятельность такси.

Предпринимателям, работающим в этих сферах, дается два месяца, чтобы исполнить новые требования.

ИСТОЧНИК KP.RU