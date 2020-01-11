2020-01-11T07:07:36+03:00
Общество

В МЧС попросили водителей Прикамья быть осторожнее

Из-за тумана и гололеда увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий
Андрей МАТЛИН
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Погода в январе теплая, но норовистая.Погода в январе теплая, но норовистая.Фото: Василий Вахрин
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Циклоны, которые принесли нам оттепели, одновременно вызвали и осложнения на дорогах – из-за низкой видимости по причине тумана, из-за гололеда и изморози.

В главном управлении МЧС по Пермскому краю предупредили, что все эти угрозы сохраняются и сегодня, 11 января. А 12 января, в воскресенье, к ним прибавятся еще и снегопады.

- По информации Пермского ЦГМС, 11 января ожидается облачная погода, небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. - Температура воздуха днем от -2 до -7 градусов. 12 января, в воскресенье, возможно небольшое понижение температуры до -9 градусов днем. Будет облачно с прояснениями, ожидаются снегопады. Просим быть водителей осторожней на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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