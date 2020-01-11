Жителей Перми предупредили о массовом отключении воды в домах
В компании «Новогор Прикамье» сообщили о возобновлении после праздников ремонта водоводов, в связи с чем предстоят массовые отключения воды в домах. Так, из-за ремонта водопровода на улице Карпинского краны пересохнут в сотнях пермских многоэтажках. Водоснабжения не будет с 11 января до 12 января – воду отключат в 10 утра и обещают дать в это же время на следующий день.
Смотрим список улиц и домов, где предполагается отключение водоснабжения:
9 Мая, 18, 18/1, 27
Верховая 1-Я, 14
Встречная, 31, 33, 35, 37
Газосварщиков, 10, 16, 27
Гамовская 1-я, 72
Гамовская 2-я, 20, 21, 22, 23
Геологов, 20
Декабристов, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 2, 20, 20А, 22, 46, 6, 68, 72
Дениса Давыдова, 23, 25, 25А, 27, 27А, 7
Дивьинская, 92
Ипподромная 2-я, 1А
Кавалерийская, 18, 24, 26
Карпинского, 25, 25А, 27, 29, 31, 35, 36, 38, 47, 49, 50, 51, 51А, 55, 56, 57, 57А, 58, 60, 61, 62, 63, 63А, 64
Карьерная 1-я, 17
Качалова, 26, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 47
Комбайнеров, 32, 34, 38, 39, 39Б, 43, 44
Конструкторская, 17
Космонавта Беляева, 8, 9, 10, 13, 17, 19, 20, 206, 20А, 22, 29, 29А, 31, 33, 35, 40, 40Б, 40Д, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 52, 54А, 56, 59, 61
Космонавта Леонова, 24, 24А, 25, 26, 26А, 27, 33, 37
Космонавтов шоссе, 158А, 160, 164, 166, 166А, 166Б, 166В, 166Г, 191, 197, 199, 203, 209, 213, 215, 217
Лизы Чайкиной, 22, 28, 32, 32А
Милиционера Власова, 4, 4А
Мира, 5А, 7, 8, 8Б, 9, 10А, 11, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 41, 41/1, 45, 45А, 47, 53, 61, 63, 65, 66, 66А, 66Б, 66В, 66Г, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 101, 103, 107, 109, 111, 113, 115, 115А, 115Б, 136
Молодежная, 2, 24
Нефтяников, 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 21, 211, 21А, 26, 28, 31, 33, 37, 38, 40, 42, 43, 46, 46А, 48, 48А, 50, 52, 53, 60, 62, 62А
Одоевского, 35, 37, 38, 44, 46
Олега Кошевого, 29, 31, 33, 40
Парашютная, 7А, 9
Подводников, 75, 87, 96, 101Б
Рязанская, 80, 98
Самолетная, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
Связистов, 4
Семченко, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 23
Сивкова, 1, 1А, 2, 3, 3А, 5, 12, 14, 16, 23, 25, 28,
Снайперов, 8, 9, 11, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 21
Советской армии, 12, 23, 23А, 33, 33/1, 33/2, 36, 37, 42, 44, 46, 48, 52, 60
Стахановская, 1
Танкистов, 17, 19, 23, 25, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 74, 76, 78
Теплогорская, 20, 22
Формовщиков, 5, 7
Шахтерская, 26
Экскаваторная, 10, 18, 35, 37А, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 58А, 62
Энергетиков, 16, 32
ИСТОЧНИК KP.RU