Жителей Перми предупредили о массовом отключении воды в домах

11 Янв. 2020 2020-01-11T06:56:22+03:00

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В компании «Новогор Прикамье» сообщили о возобновлении после праздников ремонта водоводов, в связи с чем предстоят массовые отключения воды в домах. Так, из-за ремонта водопровода на улице Карпинского краны пересохнут в сотнях пермских многоэтажках. Водоснабжения не будет с 11 января до 12 января – воду отключат в 10 утра и обещают дать в это же время на следующий день.

Смотрим список улиц и домов, где предполагается отключение водоснабжения:

9 Мая, 18, 18/1, 27

Верховая 1-Я, 14

Встречная, 31, 33, 35, 37

Газосварщиков, 10, 16, 27

Гамовская 1-я, 72

Гамовская 2-я, 20, 21, 22, 23

Геологов, 20

Декабристов, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 2, 20, 20А, 22, 46, 6, 68, 72

Дениса Давыдова, 23, 25, 25А, 27, 27А, 7

Дивьинская, 92

Ипподромная 2-я, 1А

Кавалерийская, 18, 24, 26

Карпинского, 25, 25А, 27, 29, 31, 35, 36, 38, 47, 49, 50, 51, 51А, 55, 56, 57, 57А, 58, 60, 61, 62, 63, 63А, 64

Карьерная 1-я, 17

Качалова, 26, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 47

Комбайнеров, 32, 34, 38, 39, 39Б, 43, 44

Конструкторская, 17

Космонавта Беляева, 8, 9, 10, 13, 17, 19, 20, 206, 20А, 22, 29, 29А, 31, 33, 35, 40, 40Б, 40Д, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 52, 54А, 56, 59, 61

Космонавта Леонова, 24, 24А, 25, 26, 26А, 27, 33, 37

Космонавтов шоссе, 158А, 160, 164, 166, 166А, 166Б, 166В, 166Г, 191, 197, 199, 203, 209, 213, 215, 217

Лизы Чайкиной, 22, 28, 32, 32А

Милиционера Власова, 4, 4А

Мира, 5А, 7, 8, 8Б, 9, 10А, 11, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 41, 41/1, 45, 45А, 47, 53, 61, 63, 65, 66, 66А, 66Б, 66В, 66Г, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 101, 103, 107, 109, 111, 113, 115, 115А, 115Б, 136

Молодежная, 2, 24

Нефтяников, 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 21, 211, 21А, 26, 28, 31, 33, 37, 38, 40, 42, 43, 46, 46А, 48, 48А, 50, 52, 53, 60, 62, 62А

Одоевского, 35, 37, 38, 44, 46

Олега Кошевого, 29, 31, 33, 40

Парашютная, 7А, 9

Подводников, 75, 87, 96, 101Б

Рязанская, 80, 98

Самолетная, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Связистов, 4

Семченко, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 23

Сивкова, 1, 1А, 2, 3, 3А, 5, 12, 14, 16, 23, 25, 28,

Снайперов, 8, 9, 11, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 21

Советской армии, 12, 23, 23А, 33, 33/1, 33/2, 36, 37, 42, 44, 46, 48, 52, 60

Стахановская, 1

Танкистов, 17, 19, 23, 25, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 74, 76, 78

Теплогорская, 20, 22

Формовщиков, 5, 7

Шахтерская, 26

Экскаваторная, 10, 18, 35, 37А, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 58А, 62

Энергетиков, 16, 32

ИСТОЧНИК KP.RU