В Перми скончался известный пластический хирург Андрей Дудин
Родные сообщили о смерти известного пермского пластического хирурга Андрея Дудина.
Пластической хирургией Андрей Борисович Дудин занимается с 1990 года.
В 1982 году окончил факультет стоматологии ПГМИ. В 1984 году прошёл клиническую ординатуру на кафедре хирургической стоматологии ПГМИ. В 1984 году стал ассистентом, а в 1991 году доцентом этой кафедры.
С сентября 2002 года он – доцент кафедры стоматологии ФПК и ППС ГОУ ВПО Пермской Государственной Медицинской Академии Минздрава РФ. Андрей Борисович Дудин является автором 11 изобретений, 98 научных работ и 145 рацпредложений.
ИСТОЧНИК KP.RU