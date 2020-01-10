В Перми скончался известный пластический хирург Андрей Дудин

10 Янв. 2020 2020-01-10T20:28:27+03:00

В январе ему исполнилось 60 лет

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Родные сообщили о смерти известного пермского пластического хирурга Андрея Дудина.

Пластической хирургией Андрей Борисович Дудин занимается с 1990 года.

В 1982 году окончил факультет стоматологии ПГМИ. В 1984 году прошёл клиническую ординатуру на кафедре хирургической стоматологии ПГМИ. В 1984 году стал ассистентом, а в 1991 году доцентом этой кафедры.

С сентября 2002 года он – доцент кафедры стоматологии ФПК и ППС ГОУ ВПО Пермской Государственной Медицинской Академии Минздрава РФ. Андрей Борисович Дудин является автором 11 изобретений, 98 научных работ и 145 рацпредложений.

ИСТОЧНИК KP.RU