2020-01-10T19:15:57+03:00
Общество

За продажу снюсов в Прикамье собираются установить штрафы до 80 тысяч

Соответствующий законопроект внесен в Законодательное собрание
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Снюсы очень коварный наркотик.Снюсы очень коварный наркотик.
Изменить размер текста:

На январском пленарном заседании прикамские депутаты собираются рассмотреть законопроект, запрещающий продажу несовершеннолетним продажу снюсов, электронных сигарет и жидкостей, содержащих никотин.

- Этот документ предусматривает штрафы для тех, кто будет нарушать закон, - объяснили в Законодательном собрании Пермского края. – Нарушителям из числа физических лиц – продавцов – предлагается выписывать штрафы от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам грозит потеря от 30 до 50 тысяч рублей, физические лица – предприниматели – могут заплатить от 50 до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Если бы не водитель, последствия были бы ужасающими!» Тренер юных спортсменов, пострадавших в массовом ДТП под Пермью, опубликовал открытое письмо
За продажу снюсов в Прикамье собираются установить штрафы до 80 тысяч
Житель Прикамья установил рекорд: 3 января он проговорил по телефону почти 6 часов
В Перми 14-летнего мальчика, который получил травму глаза при взрыве петарды, выписали домой
В Прикамье вылетел в кювет междугородний автобус с пассажирами
Количество пострадавших при массовой аварии под Краснокамском растет
Трое детей, пострадавших в массовой аварии под Краснокамском, отпущены домой
В Пермском крае за новогодние каникулы более 66 тысяч человек посетили краевые музеи бесплатно
Массовая авария под Пермью: кабину детского автобуса втянуло внутрь салона
«Есть пострадавшие». На место массовой аварии под Краснокамском выехали сотрудники МЧС
На месте работают 8 бригад скорой: на объездной дороге Краснокамска массовое ДТП
На трассе в Прикамье столкнулись две иномарки
В Прикамье при столкновении грузовика и легковушки пострадал один человек
В пермском спорткомплексе «Олимпия» спустя два месяца после отравления вновь работает кафе
В Перми задержали мужчину, который нападал на женщин и грабил их
В Прикамье за 2019 год добыли 171 волка
Бывшего начальника УКСа Пермского края подозревают в халатности при сносе гаражей в Разгуляе
«Муза, Весна и Гектор». В пермском ЗАГСе рассказали о самых необычных именах 2019 года
В Прикамье две 19-летние подруги обокрали знакомого на полмиллиона рублей
После смерти 11-летнего школьника, который заразился сальмонеллезом в кафе бассейна, возбудили уголовное дело против медиков
В новогодние каникулы новые трамваи «Лев» и «Львята» перевезли бесплатно 40 тысяч пермяков
Энергетики «Т Плюс» и «ПСК» обеспечили теплоснабжение жителей Прикамья в новогодние каникулы
Пермский «Гортранс» выделит 1 миллиард рублей на обслуживание маршрутов
В Пермском крае трое мужчин напали на 16-летнего студента, избили и ограбили его
В результате ДТП в центре Перми пострадал один человек
В Перми при взрыве петарды 14-летний мальчик получил травму глаза
«Шла по кладбищу и кричала». Пермские спасатели помогли заблудившейся женщине