За продажу снюсов в Прикамье собираются установить штрафы до 80 тысяч

10 Янв. 2020 2020-01-10T19:15:57+03:00

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На январском пленарном заседании прикамские депутаты собираются рассмотреть законопроект, запрещающий продажу несовершеннолетним продажу снюсов, электронных сигарет и жидкостей, содержащих никотин.

- Этот документ предусматривает штрафы для тех, кто будет нарушать закон, - объяснили в Законодательном собрании Пермского края. – Нарушителям из числа физических лиц – продавцов – предлагается выписывать штрафы от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам грозит потеря от 30 до 50 тысяч рублей, физические лица – предприниматели – могут заплатить от 50 до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU