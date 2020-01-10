Жители Прикамья в новогодние праздники ставили рекорды по количеству скачанного интернет-трафика и звонков с домашних телефонов «Ростелекома»

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:37:23+03:00

Изменить размер текста: A A

«Ростелеком» в Пермском крае зафиксировал увеличение потребления интернет-трафика и рост числа голосовых вызовов в период зимних праздников. С 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года жители региона скачали более 11 петабайт информации и совершили свыше 2,5 миллионов вызовов со стационарных телефонов, проговорив почти 9,5 миллионов минут.

Чаще всего с домашних телефонов звонили жители Перми, Березников, Соликамска, Чайковского и Лысьвы. Самый продолжительный разговор зафиксирован в столице Прикамья: 3 января абонент проговорил по домашнему телефону почти шесть часов – 356 минут.

Кроме того, в праздники пользовались особой популярностью звонки с таксофонов. Жители края проговорили в новогодние каникулы 32 тысячи минут. Для сравнения за девять дней в другие месяцы года жители наговаривают в среднем около 20 тысяч минут. Самый длинный разговор по таксофону длился 59 минут, он был совершен из поселка Кушмангорт Чердынского района 3 января в 20 часов 30 минут. Непревзойденным лидером стал поселок городского типа Ныроб Чердынского района: его жители позвонили с таксофона 1701 раз, общая длительность разговоров составила 4606 минут. Также в пятерке лидеров п. Кушмангорт Чердынского района, п. Велс Красновишерского района, п. Эрна Кудымкарского района и п. Мутиха Красновишерского района. Напомним, что «Ростелеком» обеспечивает работу 3 676 таксофонов в Пермском крае.

Петр Козловский, директор Пермского филиала «Ростелекома»: «С 31 декабря по 8 января на объектах связи компании был введен особый режим работы, 25 аварийно-восстановительных бригад провели новогоднюю ночь и январские каникулы по графику на дежурстве для обеспечения работоспособности сетей связи в круглосуточном режиме. Благодаря подготовительной работе и работе сотрудников инфраструктура «Ростелекома» выдержала серьезную нагрузку».

Традиционно в новогодние праздники нагрузка на сеть увеличивается в сравнении с обычным периодом в среднем в 2,5 раза, рост потребления интернет-трафика и телеконтента в среднем на 60% по региону. Надо отметить, что для бесперебойной работы сети в пиковые нагрузки и в аварийных ситуациях «Ростелеком» планово модернизирует оборудование и систему резервирования каналов связи в регионе. Транспортные сети, расположенные между городами, связисты специально «закольцовывают», и при возможном повреждении одной из линий трафик перенаправляется по резервному каналу. В этом случае при аварии или перегрузке сети пользователи не замечают перерывов в работе интернета или других телекоммуникационных услуг.

-

ИСТОЧНИК KP.RU