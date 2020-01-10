2020-01-10T14:42:55+03:00
Общество

В Пермском крае за новогодние каникулы более 66 тысяч человек посетили краевые музеи бесплатно

Посещаемость увеличилась в 4 раза
Лилия Абибулаева
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Фото: Правительство ПрикамьяФото: Правительство Прикамья
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В Перми и Пермском крае все музеи работали бесплатно. Такую акцию проводило впервые министерство культуры Пермского края, чтобы увеличить интерес к музеям у жителей.

В Перми в акции приняли участие Пермская государственная художественная галерея, Музея современного искусства ПЕРММ, Пермский краеведческий музей (Дом Мешкова), Музей пермских древностей, Музей-диорама в Мотовилихе, Дом-музей Н.Г. Славянова, Дом-музей «Подпольная типография», Детский музейный центр, Исторический парк «Россия – моя история».

В Период со 2 по 8 января все музеи края работали бесплатно. Самым посещаемым музеем стал Музей пермских древностей. Там за каникулы побывали 18 878 человек. Только 8 января посмотреть на мамонта пришли более 4 тысяч пермяков.

Всего за каникулы музеи приняли свыше 66 768 тысяч посетителей

ИСТОЧНИК KP.RU

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