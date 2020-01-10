На трассе в Прикамье столкнулись две иномарки
В Пермском крае на трассе произошла авария. Столкнулись две иномарки.
В ГИБДД по Пермскому краю сообщили, что авария произошла в пятницу, 10 января, в 12:00 на трассе «М-7 Волга». Автомобиль «Рено Логан» при повороте налево нарушил правила и не пропустил «Мазду». Иномарки стокнулись.
Сейчас количество пострадавших уточняется.
По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства ЧП устанавливаются.
В ГИБДД по Пермскому краю просят водителей соблюдать правила дорожного движения, с учетом метеорологических условий выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию, включать световые приборы и противотуманные фары. Быть предельно внимательными на проезжей части. Во время сильных снегопадов воздержаться от поездок на дальние расстояния.
ИСТОЧНИК KP.RU