На трассе в Прикамье столкнулись две иномарки

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:42:33+03:00

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В Пермском крае на трассе произошла авария. Столкнулись две иномарки.

В ГИБДД по Пермскому краю сообщили, что авария произошла в пятницу, 10 января, в 12:00 на трассе «М-7 Волга». Автомобиль «Рено Логан» при повороте налево нарушил правила и не пропустил «Мазду». Иномарки стокнулись.

Сейчас количество пострадавших уточняется.

По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства ЧП устанавливаются.

В ГИБДД по Пермскому краю просят водителей соблюдать правила дорожного движения, с учетом метеорологических условий выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию, включать световые приборы и противотуманные фары. Быть предельно внимательными на проезжей части. Во время сильных снегопадов воздержаться от поездок на дальние расстояния.

ИСТОЧНИК KP.RU