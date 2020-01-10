В Прикамье при столкновении грузовика и легковушки пострадал один человек
В Пермском крае столкнулись грузовик «Ман» и иномарка «Daewoo Nexia ». Авария произошла утром 10 января.
В УГИБДД по Пермскому краю сообщили о том, что авария произошла на трассе Кунгур-Соликамск. Водитель иномарки при повороте налево не пропустил грузовик. В результате столкновения водитель легкового автомобиля получил травмы. Ему оказали разовую медицинскую помощь.
В Прикамье при столкновении грузовика и легковушки пострадал один человек Фидео: ЧП Березники.
По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
В ГИБДД по Пермскому краю просят водителей соблюдать правила дорожного движения, с учетом метеорологических условий выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию, включать световые приборы и противотуманные фары. Быть предельно внимательными на проезжей части. Во время сильных снегопадов воздержаться от поездок на дальние расстояния.
ИСТОЧНИК KP.RU