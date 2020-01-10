2020-01-10T12:34:08+03:00
Происшествия

В Прикамье при столкновении грузовика и легковушки пострадал один человек

Ему оказали медицинскую помощь [Видео]
Лилия Абибулаева
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По факту аварии проводится проверкаПо факту аварии проводится проверкаФото: Василий Вахрин
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В Пермском крае столкнулись грузовик «Ман» и иномарка «Daewoo Nexia ». Авария произошла утром 10 января.

В УГИБДД по Пермскому краю сообщили о том, что авария произошла на трассе Кунгур-Соликамск. Водитель иномарки при повороте налево не пропустил грузовик. В результате столкновения водитель легкового автомобиля получил травмы. Ему оказали разовую медицинскую помощь.

В Прикамье при столкновении грузовика и легковушки пострадал один человек Фидео: ЧП Березники.

По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В ГИБДД по Пермскому краю просят водителей соблюдать правила дорожного движения, с учетом метеорологических условий выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию, включать световые приборы и противотуманные фары. Быть предельно внимательными на проезжей части. Во время сильных снегопадов воздержаться от поездок на дальние расстояния.

ИСТОЧНИК KP.RU

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