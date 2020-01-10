В Перми задержали мужчину, который нападал на женщин и грабил их

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:42:30+03:00

Он нападал на пожилых людей, зная, что они не смогут оказать сопротивление и убежать. фото: Instagram @police_prm

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28-летний мужчина орудовал в Кировском районе Перми, он нападал на пожилых людей, зная, что они не смогут оказать сопротивление и убежать, и грабил их. Так, в одном случае он напал на 72-летнию пенсионерку, вырвал сумку и скрылся. На месте ЧП работал полицейский-кинолог с собакой. Пес взял след и нашел сумку потерпевшей, в которой были ключи от дома.

В другой раз мужчина напал на 83-летнюю женщину. Она пыталась задержать преступника, но не смогла.

Сотрудники полиции задержали мужчину. Полицейские предполагают, что он может быть причастен к другим преступлениям.

Пострадавших от рук задержанного просьба обратиться в полицию по телефонам: 218 – 85 – 75 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU