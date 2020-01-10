2020-01-10T11:12:20+03:00
Общество

«Муза, Весна и Гектор». В пермском ЗАГСе рассказали о самых необычных именах 2019 года

Очень часто детей называли в честь героев книг и фильмов
Лилия Абибулаева
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А вот имена Нина, Николай, Светлана и Татьяна встречаются все реже.А вот имена Нина, Николай, Светлана и Татьяна встречаются все реже.Фото: Василий Вахрин
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Ангела-Божена, Пересвет, Анри - при выборе имени ребенку пермяки проявляли настоящие чудеса фантазии. Чаще всего в прошлом году детей называли в честь исторических деятелей, героев книг, фильмов и сериалов. Встречались и библейские имена.

Так, в 2019 году в Перми родились Гектор, Филат, Феликс, Пересвет, Гордей, Даниял, Назар, Эрнест, Илларион, Тим, Михей, Лаврентий, Тео, Ратмир, Анри, Леон, Адиль, Ерофей, Родислав, Ион, Симеон, Мартин, Севастьян,Клим, Гордей, Игнат, Иннокентий, Вениамин, Тихон, Лука, Филипп, Демид, Рудольф.

Девочкам давали следующие редкие и необычные имена Апполинария, Марфа, Моника, Доминика, Агнесса, Велена, Муза, Авигея, Каталина, Аксинья, Аврора, Адель, Айлин, Ариана/Арианна, Весна, Глория, Лада, Теона, Дамиана, Анабель, Ралина, Мелисса, Рада, Тея, Златослава, Рохини Мира, Евангелина, Жанна-Мишель, Инес, Ангела-Божена, Венера, Теона, Изабелла, Оливия, Лаур, Николь, Руслана, Владлена, Раяна, Милолика, Аглая, Виталина, Эльвира, Виолетта, Дана, Эмилия, Юлиана, Златослава, Снежана, Марьяна, Мия, Каролина, Василина.

Самыми популярными именами 2019 года стали Александр, Марк, Фёдор, Артем, Максим, Михаил, Роман. У девочек – Алиса, Анна, София, Мария, Полина, Варвара, Виктория.

А вот имена Нина, Николай, Светлана и Татьяна встречаются все реже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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