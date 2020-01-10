2020-01-10T10:00:57+03:00
Происшествия

В Прикамье две 19-летние подруги обокрали знакомого на полмиллиона рублей

Девушки похитили шубы, машину и наличные деньги
Лилия Абибулаева
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Часть похищенных денег девушки успели потратитьЧасть похищенных денег девушки успели потратитьФото: Василий Вахрин
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В Пермском крае осудят местных жительниц за кражу. 19-летние девушки украли из квартиры знакомого деньги и личные вещи на крупную сумму.

Сотрудники полиции выяснили, что девушки пришли в квартиру 30-летнего знакомого в Краснокамске. Мужчина спал, но это было подругам на руку. Они похитили деньги в сумме 390 тысяч рублей, две норковые шубы., ключи от дорогостоящего автомобиля и другие вещи. Общий ущерб составил полмиллиона рублей.

Девушек задержали. Шубы, ключи от машины и большая часть денег вернули владельцу. В отношении злоумышленниц возбудили уголовное дело. Они предстанут перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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