В новогодние каникулы новые трамваи «Лев» и «Львята» перевезли бесплатно 40 тысяч пермяков

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:39:03+03:00

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В Перми в новогодние каникулы на новых трамваях проехали 40 тысяч человек. В каникулы проезд был бесплатный. Они и сейчас продолжают курсировать по маршрутам №11 и №4.

С 31 декабря по 8 января проезд в трамваях был бесплатный. Этим воспользовались 40 тысяч пермяков. 2 тысячи проехали в новогоднюю ночь.

В первый рейс трамваи вышли 23 декабря. Они были приобретены за счет средств городского и краевого бюджета. Трамвай «Лев» курсирует по маршруту №11 «Микрорайон Висим – Школа №107», «Львенок» – по маршруту №4 «Микрорайон Висим – Станция «Пермь-2».

«Лев» вмещает 250 пассажиров, его младший брат - 110.

ИСТОЧНИК KP.RU