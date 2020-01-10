2020-01-10T09:05:44+03:00
Общество

Пермский «Гортранс» выделит 1 миллиард рублей на обслуживание маршрутов

Управление транспорта объявило 20 аукционов
Лилия Абибулаева
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Почти 600 тысяч направят на обслуживание трамвайных маршрутовПочти 600 тысяч направят на обслуживание трамвайных маршрутовФото: архив "КП"
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МУК «Городское управление транспорта» выставило на аукцион 20 автобусных маршрутов. Издание «Business Class» сообщает, что большинство разыгрываемых маршрутов входят в пилотный проект новой транспортной модели: №3, 7, 9, 11, 22, 23, 30, 34, 36, 48, 49, 50, 51, 60, 62, 88.

На обслуживание всех маршрутов планируют выделить 1 миллиард рублей. Почти 600 тысяч направят на обслуживание трамвайных маршрутов. С ними планируют заключить контракт до февраля - октября 2020 года, а с автобусными маршрутами - до апреля, июня или июля.

К перевозчикам предъявляются серьезные требования. Техника должна быть не старше 12 лет, экологический класс не ниже «Евро-3», доля газомоторного транспорта не меньше 20%

ИСТОЧНИК KP.RU

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