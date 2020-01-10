В Пермском крае трое мужчин напали на 16-летнего студента, избили и ограбили его

10 Янв. 2020 2020-01-10T08:22:45+03:00

Самому старшему из низ 33 года, он уже был судим за тяжкое преступление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Кудымкаре на 16-летнего местного жителя напали трое неизвестных. Парня избили, вытащили из кармана сотовый телефон и деньги. Ущерб составил около 7 тысяч рублей.

Молодой человек смог запомнить и описать внешность нападавших.

Сотрудники полиции составили фотороботы преступников. Вскоре они были задержаны. Нападавшими оказались трое местных жителей. Самому старшему из низ 33 года, он уже был судим за тяжкое преступление. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальных отпустили под подписку о невыезде.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU