В Пермском крае трое мужчин напали на 16-летнего студента, избили и ограбили его
В Кудымкаре на 16-летнего местного жителя напали трое неизвестных. Парня избили, вытащили из кармана сотовый телефон и деньги. Ущерб составил около 7 тысяч рублей.
Молодой человек смог запомнить и описать внешность нападавших.
Сотрудники полиции составили фотороботы преступников. Вскоре они были задержаны. Нападавшими оказались трое местных жителей. Самому старшему из низ 33 года, он уже был судим за тяжкое преступление. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальных отпустили под подписку о невыезде.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU