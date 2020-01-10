«Шла по кладбищу и кричала». Пермские спасатели помогли заблудившейся женщине
Она очень сильно замерзла
Женщину нашли с помощью геолокации.Фото: архив "КП"
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В четверг, 9 января, на пульт дежурного поступило сообщение от женщины. Она плакала и просила о помощи. Пермячка сообщила, что заблудилась на Егошихинском кладбище, кричит и просит о помощи.
На поиски женщины выехали спасатели. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что женщину нашли с помощью геолокации. Спасатели созвонились с пермячкой по телефону и объяснили ей, куда идти. Через некоторое время женщина вышла к памятнику «Скорбящей матери».
Спасателям она сообщила, что очень сильно замерзла. Женщину передали бригаде «скорой помощи».
ИСТОЧНИК KP.RU