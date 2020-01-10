2020-01-10T07:46:26+03:00
Происшествия

В Перми арестовали 182 партии снюса

Специалисты Роспотребнадзора уже проверили 3 252 объектов
Лилия Абибулаева
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Также сотрудники Роспотребнадзора продолжают проверять сайты и социальные сетиТакже сотрудники Роспотребнадзора продолжают проверять сайты и социальные сетиФото: архив "КП"
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В Перми продолжается мониторинг магазинов, продающих табачную продукции. Специалисты Роспотребнадзора совместно с полицией в период с 23 декабря по 9 января проверили 3252 объекта. В 31 организации сотрудники ведомства нашли нарушения.

У никотиновой продукции не было соответствующих документов, а также была нарушена маркировка. На упаковке не было информации об изготовителе, стране производства. Кроме того, отсутствовала информация на русском языке.

Специалисты арестовали 182 партии снюса общим количеством 597 упаковок. Также сотрудники Роспотребнадзора продолжают проверять сайты и социальные сети, где могут продавать сн

ИСТОЧНИК KP.RU

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