В Прикамье пьяный водитель въехал в чужую машину и отправится за это в колонию
Житель Кудымкара однажды уже был судим за езду на автомобиле в пьяном виде. Но судимость его не остановила. И как-то вечером, в октябре 2019 года, он вновь в нетрезвом состоянии сел за руль своей «Самары». Но не справился с управлением и устроил дорожно-транспортное происшествие – наехал на чужую машину.
В результате ДТП никто не пострадал. Однако виновник аварии от прохождения медицинского освидетельствования отказался. В связи с этим в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления».
- Кудымкарский городской суд с учетом позиции государственного обвинения, а также имеющейся судимости за аналогичное преступление, приговорил виновного к 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщили в краевой прокуратуре.
Приговор суда в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU