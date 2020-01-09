В Прикамье пьяный водитель въехал в чужую машину и отправится за это в колонию

9 Янв. 2020 2020-01-09T18:55:21+03:00

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Житель Кудымкара однажды уже был судим за езду на автомобиле в пьяном виде. Но судимость его не остановила. И как-то вечером, в октябре 2019 года, он вновь в нетрезвом состоянии сел за руль своей «Самары». Но не справился с управлением и устроил дорожно-транспортное происшествие – наехал на чужую машину.

В результате ДТП никто не пострадал. Однако виновник аварии от прохождения медицинского освидетельствования отказался. В связи с этим в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления».

- Кудымкарский городской суд с учетом позиции государственного обвинения, а также имеющейся судимости за аналогичное преступление, приговорил виновного к 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщили в краевой прокуратуре.

Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU