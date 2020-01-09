2020-01-09T18:55:21+03:00
Происшествия

В Прикамье пьяный водитель въехал в чужую машину и отправится за это в колонию

Хотя в результате ДТП никто не пострадал
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Житель Кудымкара однажды уже был судим за езду на автомобиле в пьяном виде. Но судимость его не остановила. И как-то вечером, в октябре 2019 года, он вновь в нетрезвом состоянии сел за руль своей «Самары». Но не справился с управлением и устроил дорожно-транспортное происшествие – наехал на чужую машину.

В результате ДТП никто не пострадал. Однако виновник аварии от прохождения медицинского освидетельствования отказался. В связи с этим в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления».

- Кудымкарский городской суд с учетом позиции государственного обвинения, а также имеющейся судимости за аналогичное преступление, приговорил виновного к 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщили в краевой прокуратуре.

Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рождество в пермской больнице скончалась пятимесячная девочка, попавшая в ДТП
В Прикамье пьяный водитель въехал в чужую машину и отправится за это в колонию
Трассу Пермь - Екатеринбург перекроют на неделю из-за ремонта моста
В Перми умер мальчик, отравившийся в СК «Олимпия»
В 2020 году в Перми отремонтируют 77 дворов
В Прикамье назначили руководителя Центра развития экспорта
«Избили, сломали челюсть и хвост». В Перми волонтеры спасают кошку, которую бросили умирать на льду
В центре Перми выставили на продажу кафе «Тюльпан»
Пермские спасатели на вертолете доставили туриста в больницу
МЧС предупреждает: в Пермском крае ожидается метель и сильный ветер
В Перми за новогодние праздники при уборке снега выявили 285 нарушений
В Перми проанализируют площадки под строительство аквапарка
В Прикамье мужчина трижды ограбил квартиру своей знакомой
В Прикамье изъяли 125 литров опасной «незамерзайки»
В Перми спасатели сняли со льда группу подростков
Пермяка осудили за производство и продажу наркотиков
В Прикамье из-за угрозы взрыва опечатали заправку