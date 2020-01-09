В 2020 году в Перми отремонтируют 77 дворов

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:21:04+03:00

Заявки, не вошедшие в программу на 2020 году, включены в программу на 2021-2022 года. Фото: Василий Вахрин

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В Перми в наступившем году отремонтируют 77 дворов, объединяющих 141 многоквартирных домов. В течение года каждый жители могли подать заявку на включение двора в программу благоустройства. Во двор выезжала комиссия, которая начисляла баллы. Дворы, набравшие менее 24 балов, к участию в программе не принимались.

Так, в Ленинском районе поступило 36 заявок, но только 7 домов включили в программу, в Свердловском – 13 дворов. В 2020 году в Индустриальном районе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроят 14 дворов. В Мотовилихинском районе принято решение включить в программу 13 дворовых территорий. В Орджоникидзевском районе отремонтируют 12 дворов.

В Кировском районе общественной комиссией принято решение о включении в программу на 2020 год 6 дворов. Для получения дополнительной информации пермяки могут обратиться в отделы ЖКХ администраций районов. Также узнать адреса дворов, включенных в программу, можно на сайтах территориальных органов.

Заявки, не вошедшие в программу на 2020 году, включены в программу на 2021-2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU