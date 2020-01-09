2020-01-09T14:58:57+03:00
Общество

В Прикамье назначили руководителя Центра развития экспорта

К работе он приступил с 9 января
Лилия Абибулаева
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Сергей Сарапульцев. Фото: Правительство ПрикамьяСергей Сарапульцев. Фото: Правительство Прикамья
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Руководителем Центра развития экспорта Пермского края стал Сергей Сарапульцев. Раньше он работал заместителем руководителя проектного офиса по закупкам в АО «Газпромнефть-ОНПЗ». Об этом сообщается на сайте Правительства Прикамья.

Сергей Сарапульцев - опытный специалист в области закупок товаров, работ и услуг в операционной и проектной деятельности крупных нефтегазовых компаний, как в России, так и за рубежом.

Центр поддержки экспорта Пермского края cоздан в 2017 году при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и Правительства Пермского

ИСТОЧНИК KP.RU

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