2020-01-09T14:50:30+03:00
Дом. Семья

«Избили, сломали челюсть и хвост». В Перми волонтеры спасают кошку, которую бросили умирать на льду

Бедняжку нашел рыбак
Лилия Абибулаева
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Зиме сделали первую операцию - восстановили челюсть. Фото: Приют "Матроскин"Зиме сделали первую операцию - восстановили челюсть. Фото: Приют "Матроскин"
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Жизнь кошки по кличке Зима держалась на волоске. Из последних сил, вся в крови она подползла к рыбаку в надежде на помощь. На ее теле буквально не было живого места. Живодеры не хотели убивать кошку, а хотели посмотреть, как она мучается. Наигравшись, Зиму бросили умирать на берегу реки недалеко от Нытвы. Рядом не было жилых домов. Ее бы никогда не нашли.

Кошку заметил рыбак, он спас бедняжку и передал волонтерам. Зиме сделали первую операцию - восстановили челюсть. До этого она была сломана пополам, а передние клыки были выбиты. У малышки гематомы по всему телу, выпало третье веко и опухли глазки.

Волонтеры приюта «Матроскин» очень просят помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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