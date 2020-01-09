В центре Перми выставили на продажу кафе «Тюльпан»

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:52:47+03:00

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Владелец кафе «Тюльпан» на перекрестке Комсомольского проспекта и Краснова выставил заведение на продажу. Издание «Business Class» сообщает о том, что готовый бизнес Вадим Милянов оценил в 4,5 миллионов рублей.

Помещение находится в долгосрочной аренде, также имеется лицензия на продажу алкоголя. Владелец объяснил изданию, что решился продать кафе из-за сужения потребительского рынка и снижения спроса.

- Большая часть посетителей переходит в более дешевый сегмент масс-маркета. Люди приходят реже и заказывают все меньше. При этом, цены на некоторые продукты в 2019 году поднялись до 50%, - сообщил предприниматель.

ИСТОЧНИК KP.RU