Пермские спасатели на вертолете доставили туриста в больницу
В Пермскую службу спасения вечером 8 января поступил вызов из Чердынского района. Туда отправилась группа туристов из 7 человек. Одному мужчине стало плохо - резко заболел живот. Самостоятельно добраться до больницы туристы не могли, так как находились в труднодоступном районе.
Утром в четверг, 9 января, спасательная экспедиция отправилась на помощь. Вместе со спасателями вылетел врач-реаниматолог. Больного поместили в вертолет и доставили в краевую клиническую больницу. Жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.
По информации министерства территориальной безопасности Пермского края, туристическая группа не была зарегистрирована.
ИСТОЧНИК KP.RU