Пермские спасатели на вертолете доставили туриста в больницу

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:11:16+03:00

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В Пермскую службу спасения вечером 8 января поступил вызов из Чердынского района. Туда отправилась группа туристов из 7 человек. Одному мужчине стало плохо - резко заболел живот. Самостоятельно добраться до больницы туристы не могли, так как находились в труднодоступном районе.

Утром в четверг, 9 января, спасательная экспедиция отправилась на помощь. Вместе со спасателями вылетел врач-реаниматолог. Больного поместили в вертолет и доставили в краевую клиническую больницу. Жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

По информации министерства территориальной безопасности Пермского края, туристическая группа не была зарегистрирована.

ИСТОЧНИК KP.RU