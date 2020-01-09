МЧС предупреждает: в Пермском крае ожидается метель и сильный ветер

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:47:41+03:00

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Сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают жителей Перми и края о неблагоприятных погодных явлениях в ближайшие дни. По прогнозам синоптиков, конец недели в Прикамье будет морозный. Также возможны сильные метели и гололед. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Из сильного ветра возможны обрушения рекламных конструкций и падение деревьев.

В четверг, 9 января, в Перми днем температура воздуха будет от -6 до -8 градусов. Местами пройдет небольшой снег. Опасных природных явлений не ожидается. Но весьма вероятны гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Ветер южный и юго-западный от 7 до 12 метров в секунду, с порывами до 17 метров в секунду.

В пятницу, 10 января, температура воздуха немного повысится, днем в Перми будет от -3 до -5 градусов, а к вечеру станет еще теплее – до -1 градуса. При этом весь день будет идти обложной снег.

ИСТОЧНИК KP.RU