В Перми за новогодние праздники при уборке снега выявили 285 нарушений

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:31:03+03:00

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В течение новогодних каникул в городе работала административно-техническая инспекция. Специалисты проверяли качества уборки снега не только с проезжих частей и во дворах, но и на прилегающих территориях кафе и магазинов.

Всего было проверено 681 объект. Специалисты нашли нарушения в 285 случаях. Больше всего замечаний в содержании дорог, остановочных пунктов, пешеходных переходов, парковок. Информация о нарушениях передавалась в районные администрации.

Также специалисты инспекции проверили школы и торговые центры. Основные замечания связаны с несвоевременной расчисткой внутридворовых проездов и входных групп, колейностью, наличием наледи на крышах

ИСТОЧНИК KP.RU