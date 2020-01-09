В Перми за новогодние праздники при уборке снега выявили 285 нарушений
В течение новогодних каникул в городе работала административно-техническая инспекция. Специалисты проверяли качества уборки снега не только с проезжих частей и во дворах, но и на прилегающих территориях кафе и магазинов.
Всего было проверено 681 объект. Специалисты нашли нарушения в 285 случаях. Больше всего замечаний в содержании дорог, остановочных пунктов, пешеходных переходов, парковок. Информация о нарушениях передавалась в районные администрации.
Также специалисты инспекции проверили школы и торговые центры. Основные замечания связаны с несвоевременной расчисткой внутридворовых проездов и входных групп, колейностью, наличием наледи на крышах
ИСТОЧНИК KP.RU