2020-01-09T12:13:20+03:00
Общество

В Перми проанализируют площадки под строительство аквапарка

Подрядчик должен рассмотреть 4 варианта
Лилия Абибулаева
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Сначала подрядчик должен будет построить аквапарк, потом - гостиницу.Сначала подрядчик должен будет построить аквапарк, потом - гостиницу.Фото: архив "КП"
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Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» объявил аукцион на разработку проекта строительства аквапарка. Издание «Business Class» сообщает о том, что подрядчик должен будет рассмотреть четыре площадки, где можно будет построить многофункциональный центр с аквапарком, фитнес-центром, гостиницей. Две подходящие площадки находятся в Индустриальном районе, рядом со строящимся зоопарком, еще две в Кировском и Орджоникидзевских районах.

В течение пяти дней проектировщик должен подготовить эскиз объекта и объемно-планировочные решения. После согласования эскиза и места размещения, начнутся инженерные изыскания и подготовка рабочей документации. Подрядчику дадут 360 дней на выполнение условий контракта. Его стоимость составляет 199,2 миллиона рублей. Сначала подрядчик должен будет построить аквапарк, потом - гостиницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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