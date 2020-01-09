В Перми проанализируют площадки под строительство аквапарка

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:13:20+03:00

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Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» объявил аукцион на разработку проекта строительства аквапарка. Издание «Business Class» сообщает о том, что подрядчик должен будет рассмотреть четыре площадки, где можно будет построить многофункциональный центр с аквапарком, фитнес-центром, гостиницей. Две подходящие площадки находятся в Индустриальном районе, рядом со строящимся зоопарком, еще две в Кировском и Орджоникидзевских районах.

В течение пяти дней проектировщик должен подготовить эскиз объекта и объемно-планировочные решения. После согласования эскиза и места размещения, начнутся инженерные изыскания и подготовка рабочей документации. Подрядчику дадут 360 дней на выполнение условий контракта. Его стоимость составляет 199,2 миллиона рублей. Сначала подрядчик должен будет построить аквапарк, потом - гостиницу.

ИСТОЧНИК KP.RU