2020-01-09T11:03:52+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчина трижды ограбил квартиру своей знакомой

Женщина надолго уезжала
Лилия Абибулаева
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Мужчина знал, что потерпевшая часто бывает в разъездах и решил этим воспользоваться.Мужчина знал, что потерпевшая часто бывает в разъездах и решил этим воспользоваться.Фото: Василий Вахрин
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Жителя Губахи осудили за кражу из квартиры знакомой. Женщина вернулась из долгой поездки и увидела, что в квартире не хватает нескольких вещей.

Сотрудники полиции выяснили, что кражу совершил 49-летний житель Челябинска, знакомый хозяйки квартиры. Мужчина знал, что потерпевшая часто бывает в разъездах и решил этим воспользоваться.

Первый раз он украл из квартиры продукты питания, второй - металлические предметы и кухонную утварь. В третий раз мужчина решил не мелочиться и забрал газовую плиту ценой 5 тысяч рублей.

Все украденные вещи злоумышленник продавал, а на вырученные деньги покупал алкоголь.

Суд приговорил его к 1 году лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также он должен возместить стоимость украденного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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