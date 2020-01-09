В Прикамье мужчина трижды ограбил квартиру своей знакомой
Жителя Губахи осудили за кражу из квартиры знакомой. Женщина вернулась из долгой поездки и увидела, что в квартире не хватает нескольких вещей.
Сотрудники полиции выяснили, что кражу совершил 49-летний житель Челябинска, знакомый хозяйки квартиры. Мужчина знал, что потерпевшая часто бывает в разъездах и решил этим воспользоваться.
Первый раз он украл из квартиры продукты питания, второй - металлические предметы и кухонную утварь. В третий раз мужчина решил не мелочиться и забрал газовую плиту ценой 5 тысяч рублей.
Все украденные вещи злоумышленник продавал, а на вырученные деньги покупал алкоголь.
Суд приговорил его к 1 году лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также он должен возместить стоимость украденного.
ИСТОЧНИК KP.RU