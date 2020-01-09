В Прикамье мужчина трижды ограбил квартиру своей знакомой

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:03:52+03:00

Мужчина знал, что потерпевшая часто бывает в разъездах и решил этим воспользоваться. Фото: Василий Вахрин

Изменить размер текста: A A

Жителя Губахи осудили за кражу из квартиры знакомой. Женщина вернулась из долгой поездки и увидела, что в квартире не хватает нескольких вещей.

Сотрудники полиции выяснили, что кражу совершил 49-летний житель Челябинска, знакомый хозяйки квартиры. Мужчина знал, что потерпевшая часто бывает в разъездах и решил этим воспользоваться.

Первый раз он украл из квартиры продукты питания, второй - металлические предметы и кухонную утварь. В третий раз мужчина решил не мелочиться и забрал газовую плиту ценой 5 тысяч рублей.

Все украденные вещи злоумышленник продавал, а на вырученные деньги покупал алкоголь.

Суд приговорил его к 1 году лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также он должен возместить стоимость украденного.

ИСТОЧНИК KP.RU