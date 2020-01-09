2020-01-09T10:51:00+03:00
Общество

В Прикамье изъяли 125 литров опасной «незамерзайки»

Она не соответствовала санитарно-эпидемиологическим нормам
Лилия Абибулаева
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Организацию признали виновной и приговорили к административному штрафу в размере 300 тысяч рублейОрганизацию признали виновной и приговорили к административному штрафу в размере 300 тысяч рублейФото: Василий Вахрин
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Управление Роспотребнадзора проверило организацию, которая продавала жителям края некачественную незамерзающую жидкость.

Было изъято 25 бутылок объемом по 5 литров. В результате проверки было установлено, что «незамерзайка» не соответствовала санитарным требованиям. Специалисты обнаружили опасное для жизни и здоровья количество метанола. Также это вещество могло нанести вред окружающей среде, растениям и животным.

Организацию признали виновной и приговорили к административному штрафу в размере 300 тысяч рублей.

Организация-должник, не дожидаясь применения мер принудительного исполнения, оплатила штраф в полном объеме

ИСТОЧНИК KP.RU

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