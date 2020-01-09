В Прикамье изъяли 125 литров опасной «незамерзайки»
Управление Роспотребнадзора проверило организацию, которая продавала жителям края некачественную незамерзающую жидкость.
Было изъято 25 бутылок объемом по 5 литров. В результате проверки было установлено, что «незамерзайка» не соответствовала санитарным требованиям. Специалисты обнаружили опасное для жизни и здоровья количество метанола. Также это вещество могло нанести вред окружающей среде, растениям и животным.
Организацию признали виновной и приговорили к административному штрафу в размере 300 тысяч рублей.
Организация-должник, не дожидаясь применения мер принудительного исполнения, оплатила штраф в полном объеме
ИСТОЧНИК KP.RU