2020-01-09T10:03:37+03:00
Происшествия

Пермяка осудили за производство и продажу наркотиков

Зелье он варил в помещении шиномонтажа
Лилия Абибулаева
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Также он должен заплатить в доход государства штраф в размере 150 тысяч рублей.Также он должен заплатить в доход государства штраф в размере 150 тысяч рублей.Фото: Василий Вахрин
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В Перми вынесли приговор 25-летнему местному жителю. Парня приговорили к 12 годам за производство и распространение амфетамина.

Сотрудники полиции выяснили, что парень готовил психотропное вещество в здании автомастерской, которое никогда не использовалось по назначению. Постоянными клиентами «шиномонтажа» были наркоманы. Им 25-летний пермяк и продавал амфетамин. Полицейские нашли в помещении колбы, химические реактивы, прекурсоры.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что суд признал пермяка виновным в инкриминируемых ему деяниях и приговорил к 12 года колонии строгого режима. Также он должен заплатить в доход государства штраф в размере 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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