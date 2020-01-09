В Прикамье из-за угрозы взрыва опечатали заправку

9 Янв. 2020 2020-01-09T09:52:49+03:00

У владелицы заправки не было лицензии на использование сосуда. Фото: Василий Вахрин

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В Пермском крае судебные приставы опечатали опасный объект, из-за которого могла взорваться заправка.

Специалисты Ростехнадзора обнаружили множество нарушений при проверке АЗС на трассе Кунгур - Калинино. На заправке использовался сосуд для сжиженного углеводородного газа. Документации на сосуд никакой не было. Кроме того, он не был поставлен на учет в органах Ростехнадзора и не зарегистрирован в государственном реестре в качестве опасного производственного объекта. У владелицы заправки не было лицензии на использование сосуда.

Нарушения представляли опасность для жизни и здоровья людей. Предпринимательницу признали виновной и опечатали опасную заправку на 60 суток

ИСТОЧНИК KP.RU