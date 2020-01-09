Летающие лыжники из Прикамья завоевали «серебро» на Рождественском турне"
В Пермском крае прошел международный «Рождественское турне». В нем приняли участие ребята от 8 до 10 лет из Беларуси, Болгарии, Словакии, Финляндии, Казахстана, Польши.
Первый день соревнований по прыжкам с трамплина проходил в Перми, а потом ребята переместились в Кудымкар. Финал проходил в Чайковском.
В общекомандном зачете команда из Пермского края стала второй. Ребята уступили команде из Санкт-Петербурга, а третьими стали спортсмены из Казахстана. «Рождественское турне» проходит уже на протяжении 15 лет
Финальный день соревнований «Рождественского турне», который проходил на комплексе трамплинов «Снежинка» в Чайковском, был включён в официальный календарь международной федерации лыжных видов спорта, что позволило ребятам заработать первые очки в международной карьере.
ИСТОЧНИК KP.RU