2020-01-09T07:24:28+03:00
Происшествия

В Прикамье разыскивают 44-летнего мужчину со шрамами на голове

Он пропал несколько месяцев назад
Лилия Абибулаева
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Мужчину ищут несколько месяцев. Фото: Регион59Мужчину ищут несколько месяцев. Фото: Регион59
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В Кунгуре разыскивают 44-летнего Алексея Вечтомова. Мужчина пропал в октябре 2019 года и до сих пор его местонахождение неизвестно. Родственники не знают, где он.

Приметы Алексея: рост 165см, худощавого телосложения, глаза карие.

Особые приметы: послеоперационные шрамы на височной части головы.

Если вы видели Алексея Вечтомова или знаете что-либо о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам 02 или волонтерам: 89223141112

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье прекратили поиски 49-летней женщины, которая пропала в новогоднюю ночь

ИСТОЧНИК KP.RU

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