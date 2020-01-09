В Прикамье разыскивают 44-летнего мужчину со шрамами на голове
Он пропал несколько месяцев назад
Мужчину ищут несколько месяцев. Фото: Регион59
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В Кунгуре разыскивают 44-летнего Алексея Вечтомова. Мужчина пропал в октябре 2019 года и до сих пор его местонахождение неизвестно. Родственники не знают, где он.
Приметы Алексея: рост 165см, худощавого телосложения, глаза карие.
Особые приметы: послеоперационные шрамы на височной части головы.
Если вы видели Алексея Вечтомова или знаете что-либо о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам 02 или волонтерам: 89223141112
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье прекратили поиски 49-летней женщины, которая пропала в новогоднюю ночь
ИСТОЧНИК KP.RU