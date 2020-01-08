Из-за тумана самолет из Новосибирска вместо Екатеринбурга сел в Перми

8 Янв. 2020 2020-01-08T19:15:00+03:00

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В аэропорту Перми сел самолет, летевший из Новосибирска в Екатеринбург. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово, Екатеринбург окутал сильный туман. Из-за этого три самолета - из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Салехарда - не смогли приземлиться в месте назначения.

Самолеты сделали несколько кругов над городом, а затем их направили на запасные аэродромы. Лайнер, летевший из Салехарда, отправили в Тюмень, питерский борт сел в Челябинске, а самолет компании S7, направлявшийся в Екатеринбург из Новосибирска, приземлился в Перми.

Нелетная погода в Екатеринбурге длится второй день. В первой половине 7 января туман также не позволял самолетам сесть на аэродроме Кольцово.

ИСТОЧНИК KP.RU