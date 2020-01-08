«Возможны падения деревьев». В МЧС предупредили пермяков о сильном ветре

8 Янв. 2020 2020-01-08T15:02:36+03:00

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По данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ночь на 9 января в Пермском крае ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду, сообщили в краевом управлении МЧС. А также гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица.

- Из-за порывов ветра возможны обрушения слабо укрепленных конструкций, падение деревьев, - предупредили в МЧС.

Как сообщают синоптики, 9-10 и 13-14 января в Пермском крае ожидается прохождение двух активных циклонов. В связи с этим температура воздуха в регионе ожидается выше нормы по югу на 5-6°, а по северу на 7-9°. Примерно такой же будет температура в течение всей первой половины января.

- Ночь на 9 января ожидается еще достаточно холодной: в Перми до -16°, по югу и юго-востоку края до -20…-22°, - рассказали в ГИС-центре ПГНИУ. - Однако уже днем начнет сказываться влияние обширного циклона с центром над Баренцевым морем. Ожидается увеличение облачности, начнет постепенно усиливаться юго-западный ветер, а температура повысится к вечеру до -10°.

В пятницу 10 января температура воздуха будет медленно повышаться и достигнет в Перми -5..-7°.

ИСТОЧНИК KP.RU