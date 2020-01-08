2020-01-08T09:37:48+03:00
Происшествия

В Перми задержали 52 пьяных водителей

Четверо из них попались уже во второй раз
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Василий Вахрин
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Сотрудники Госавтоинспекции за первую неделю нового года задержали в Перми 52 нетрезвых водителей.

- 27 водителей управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, 21- отказался от прохождения медосвидетельствования, - уточнили в ГИБДД Перми. - Кроме того, четверо водителей были задержаны в состоянии опьянения повторно. В их действиях выявлены признаки преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

За это нарушителям грозит штраф в размере от двухсот до трехсот тысяч рублей и даже лишение свободы на срок до двух лет.

В Госавтоинспекции сообщили, что в местах массового скопления людей усилено патрулирование:

- Никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не будет - ни в период новогодних праздников, ни в какое-либо другое время. Напротив, контроль за трезвостью водителей со стороны Госавтоинспекции в эти дни особенно строг. Сотрудники ГИБДД будут нести службу в усиленном режиме, который продлится до окончания новогодних праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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