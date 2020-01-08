В Перми закрывается книжный магазин Uniqstore

8 Янв. 2020 2020-01-08T09:16:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Популярный книжный магазин Uniqstore закроется в конце января.

- Нам очень тяжело далось это решение, но оно принято, - сообщили владельцы магазина в соцсетях. - Более шести лет в целом и три с лишним года на Малой Ямской мы открывали свои двери для всех вас: амбициозных, стремящихся к новым высотам, интересным и без сомнения особенным людям — нашим клиентам. Мы прошли этот долгий, но захватывающий путь вместе с вами. Где мы откроем свои двери обновленными и когда это случится, мы не знаем. Нынешнее решение — это не переезд в новое готовое место, а пауза в нашей работе. Мы решили остановиться, чтобы подумать.

Последний день работы магазина на Малой Ямской - 25 января. До этого времени владельцы устраивают распродажу. На книги будет действовать скидка от 25 до 50 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU