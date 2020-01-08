В Прикамье в Рождество ревнивец пытался зарезать свою жену

8 Янв. 2020 2020-01-08T07:49:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кудымкаре безработный 56-летний рецидивист пытался зарезать свою жену. Как рассказали в краевой полиции, ЧП произошло ранним утром 7 января, в Рождество. До этого супруги вполне мирно выпивали у себя дома. Но мужчина приревновал жену и решил радикально разобраться в ситуации.

- Неработающий, ранее неоднократно судимый местный житель в результате конфликта, возникшего на почве ревности, ударил ножом в живот свою 50-летнюю жену, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Следователи межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский» возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ревнивца поместили в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU