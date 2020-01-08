«Удаленная работа, полная страданий, боли и отчаяния». Какие вакансии предлагают пермякам работодатели
Специалисты hh.ru выбрали самые яркие цитаты из реальных вакансий, которые размещают работодатели.
«Дорогой самый талантливый на свете человекоменеджер! Силы зла препятствуют нашей встрече. Вихри враждебные веют над нами и все такое. А мы тем временем терпеливо тебя ждем. Для тебя есть стол. И стул. Если надо, мы найдем еще стул. И комп. Комп не найдем, комп есть. Мы подарим тебе один из горшков с цветком, разрешим дать ему имя и будем с нежностью относиться к твоим странностям».
***
«Мы хотим такого человека в команду, который не будет сливать в унитаз бюджет наших клиентов и потом делать мордочку, как у котика из «Шрека».
***
«Благоговейно ищем специалиста, готового свято посвятить себя любимой работе».
***
«Ты готов прийти к нам с волшебной палочкой, морем энтузиазма и кучей свободного времени, чтобы запилить рекламную кампанию «на миллион долларов», получить за это свое скромное вознаграждение и удовлетворение от хорошо сделанной работы? Ну ты и врушка с погремушкой! Такого не бывает».
***
«Пока вы читаете этот текст, где-то в Африке плачет менеджер по продажам — он не знает нашего языка и не может откликнуться на эту шикарную вакансию».
Требования к соискателю:
«Желательно знать, как работает диод. Не путать с идиотом»;
«Харизма как у Дуэйна Джонсона. Характер как у Джейсона Стейтема. Обучаемость как у Гермионы. Работоспособность как у Вин Дизеля. Чувство юмора как у Урганта»;
«Вы не должны бояться укусов и царапин когтей, вам должно нравиться общение с животными и енотами в частности, вы должны хотеть дарить людям радость от общения с енотами»;
«Любовь к шоколаду и желание поделиться этим чувством с клиентами»;
«Отсутствие иллюзий по поводу своих якобы полученных знаний»;
Обязанности:
«Корректировка старых сайтов после умелых рук сына маминой подруги»;
«Ты будешь правая рука, левая нога, внутренний слух, личный календарь и в целом подмена меня в различных ситуациях»;
«Удаленная работа, полная страданий, боли и отчаяния».
ИСТОЧНИК KP.RU