«Удаленная работа, полная страданий, боли и отчаяния». Какие вакансии предлагают пермякам работодатели

8 Янв. 2020 2020-01-08T09:16:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты hh.ru выбрали самые яркие цитаты из реальных вакансий, которые размещают работодатели.

«Дорогой самый талантливый на свете человекоменеджер! Силы зла препятствуют нашей встрече. Вихри враждебные веют над нами и все такое. А мы тем временем терпеливо тебя ждем. Для тебя есть стол. И стул. Если надо, мы найдем еще стул. И комп. Комп не найдем, комп есть. Мы подарим тебе один из горшков с цветком, разрешим дать ему имя и будем с нежностью относиться к твоим странностям».

***

«Мы хотим такого человека в команду, который не будет сливать в унитаз бюджет наших клиентов и потом делать мордочку, как у котика из «Шрека».

***

«Благоговейно ищем специалиста, готового свято посвятить себя любимой работе».

***

«Ты готов прийти к нам с волшебной палочкой, морем энтузиазма и кучей свободного времени, чтобы запилить рекламную кампанию «на миллион долларов», получить за это свое скромное вознаграждение и удовлетворение от хорошо сделанной работы? Ну ты и врушка с погремушкой! Такого не бывает».

***

«Пока вы читаете этот текст, где-то в Африке плачет менеджер по продажам — он не знает нашего языка и не может откликнуться на эту шикарную вакансию».

Требования к соискателю:

«Желательно знать, как работает диод. Не путать с идиотом»;

«Харизма как у Дуэйна Джонсона. Характер как у Джейсона Стейтема. Обучаемость как у Гермионы. Работоспособность как у Вин Дизеля. Чувство юмора как у Урганта»;

«Вы не должны бояться укусов и царапин когтей, вам должно нравиться общение с животными и енотами в частности, вы должны хотеть дарить людям радость от общения с енотами»;

«Любовь к шоколаду и желание поделиться этим чувством с клиентами»;

«Отсутствие иллюзий по поводу своих якобы полученных знаний»;

Обязанности:

«Корректировка старых сайтов после умелых рук сына маминой подруги»;

«Ты будешь правая рука, левая нога, внутренний слух, личный календарь и в целом подмена меня в различных ситуациях»;

«Удаленная работа, полная страданий, боли и отчаяния».

ИСТОЧНИК KP.RU