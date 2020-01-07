2020-01-07T20:13:18+03:00
Общество

МЧС: в Пермском крае ожидается гололед и сильная изморозь

Водителей просят быть аккуратнее на дорогах
Елена КОНОВА
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Обязательно расскажите о погоде своим знакомым и родственникамОбязательно расскажите о погоде своим знакомым и родственникамФото: Василий Вахрин
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В Пермском крае снова ожидаются неблагоприятные погодные условия. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, с 7 по 8 января в регионе ожидается гололед и сильная изморозь.

- Возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы на дорогах, возникает риск увеличения ДТП, - добавили в ведомстве. - Мы просим водителей быть аккуратнее и внимательнее на дорогах. И обязательно расскажите о погоде своим знакомым и родственникам. Номера вызова служб экстренного реагирования «112» и «101» работают круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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МЧС: в Пермском крае ожидается гололед и сильная изморозь
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