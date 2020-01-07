В Пермском крае в 2020 году отремонтируют 35 дорог

7 Янв. 2020 2020-01-07T09:00:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году в Прикамье отремонтируют 35 дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Так, в этом году в Пермском крае планируется отремонтировать 35 дорожных объектов: 5 автодорог регионального и 30 автодорог местного значения, - сообщили в пресс-службе администрации губернатора. - Дороги приведут в порядок на территории Пермской агломерации: в Перми (14 объектов), Пермском муниципальном районе (7 объектов), Добрянском (5 объектов) и Краснокамском (4 объекта) городских округах. Ремонтные работы планируются на участках ул. Подлесная, ул. Петропавловская, ул. Монастырская, ул. Николая Островского, ул. Новогайвинская в Перми, автодороги Лобаново-Насадка, Гамово-Шульгино, Полазна-Чусовой, Пермь-Ильинский-Сенькино-Камский и другие дорожных объектах.

Добавим, что в 2019 году в рамках нацпроекта отремонтировали 63 дороги - 4 регионального и 59 местного значения. Доля дорог, находящаяся в нормативном состоянии, увеличилась до 67%. Но к 2021 году губернатор Прикамья Максим Решетников поставил задачу - увеличить этот показатель до 74 %.

ИСТОЧНИК KP.RU