В Пермском крае сотрудники ГИБДД спасли замерзающего на трассе водителя

7 Янв. 2020 2020-01-07T08:43:04+03:00

Недавно он написал в МВД письмо, где поблагодарил сотрудников ГИБДД за отзывчивость Фото: Василий Вахрин

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В Прикамье полицейские спасли замерзающего на трассе мужчину. Как сообщили в пресс-службе МВД, в ночь с 21 на 22 ноября водитель на большегрузе ехал в сторону Гремячинска. На одном из участков трассы находилась обледенелая горка, на которую водитель заехать не смог.

- Он позвонил в ГИБДД Чусового и сообщил, что ему нужна помощь, - сообщили в пресс-службе. - На место выехали лейтенанты Евгений Русских и Валерий Бурдо. Поскольку мужчина не смог объяснить, где именно он находится, полицейские отыскали его только спустя некоторое время. Водитель очень сильно замерз, так как в его транспортном средстве сломался отопитель.

Полицейские посадили мужчину в патрульный автомобиль отогреваться и стали искать технику, которая могла бы затащить большегруз на горку. Им удалось решить проблему, и водитель отправился дальше. Недавно он написал в МВД письмо, где поблагодарил сотрудников ГИБДД за отзывчивость.

ИСТОЧНИК KP.RU