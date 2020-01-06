В Рождество на эспланаде в Перми стартует турнир кубка России «Зимний вернисаж»

6 Янв. 2020 2020-01-06T16:26:03+03:00

В прошлом году ледовые изваяния посвящали Востоку, в этом - уральской Парме. Фото: Андрей МАТЛИН

Также можно будет поучаствовать в праздничных забавах и посмотреть фаер шоу

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Рождественская праздничная программа в ледовом комплексе «Легенды древней Пармы» начнется 7 января в 12.00 и продлится до 21.40. На площади перед Театром-Театром будут размещены ледовые вертеп и часовня.

С 12.00 до 16.00 в ледовом городке можно будет поучаствовать в рождественских играх и забавах.

С 13.00 до 16.00 будет работать Подворье Деда Мороза, где можно будет сделать селфи с добрым волшебником и Снегурочкой.

Праздничная программа на главной сцене городка начнется в 14.00. С Рождеством пермяков и гостей города поздравят известные артисты и творческие коллективы Перми: ансамбли «Ярмарка», «Ба-ба-ту», «Воскресенье» и «Груша», из Кудымкара приедет ансамбль «Шондiбан».

В 16.00 в городке состоится официальное открытие Рождественского турнира России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». Для участия в турнире приехали 5 команд, они будут представлять Пермь, Екатеринбург, Невьянск, Чебоксары, Комсомольск-на-Амуре и Санкт-Петербург. Скульпторы будут работать 5 дней, турнир завершится днем 11 января. Выставка скульптур на площади перед Театром-Театром продлится до начала весны.

Тема Рождественского турнира, как и ледового городка - «Легенды древней Пармы». Скульпторы представят образы коми-пермяцкой мифологии, легенд народов древней Пармы, пермского звериного стиля. Победители Рождественского турнира автоматически станут участниками VII Кубка России «Зимний вернисаж» 2021 года без конкурсного отбора.

В 17.00 начнется программа II фестиваля огненных театров «Кубок огня-2020». В этот день свои выступления в трех конкурсных номинациях – «Соло», «Дуэт» и «Командное выступление» – представят театры огня «Пермское веерное общество» (Пермь), «Астерия» (Березники) и «Игры пламени» (Пермь). Во время вечерней программы также выступят музыкальные группы «НИЛ», «Хэппи», «So Fix» и «Чарли» (Екатеринбург).

В этот же вечер состоится Церемония награждения участников II фестиваля огненных театров «Кубок огня -2020». А затем будут показательные выступления артистов фаер шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU