Ночь на Рождество в Перми будет морозной, снежной и туманной
Синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждают о похолодании в ночь на 7 января.
- Ночью в Перми ожидается от - 8 до -13 градусов мороза, при прояснениях столбик термометра может опуститься до -18 градусов, - сообщают метеорологи. – Весьма вероятно возникновение тумана и гололедно-изморозевых отложений, на дорогах возможно образование гололедицы.
7 января, во вторник, днем температура воздуха будет от -3 до -8 градусов, по северу региона до -13 градусов. Утро будет ясным, а потом местами пойдет небольшой снег,
Ветер - юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Опасные природные явления не ожидаются.
В среду, 8 января, температура воздуха в Перми днем прогнозируется в районе -12 градусов
В четверг, 9 января, днем температура воздуха в Перми поднимется до -7 градусов, к вечеру пойдет обложной снег.
ИСТОЧНИК KP.RU