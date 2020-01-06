2020-01-06T15:06:04+03:00
Общество

Ночь на Рождество в Перми будет морозной, снежной и туманной

Утро 7 января ожидается ясным
Андрей МАТЛИН
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Грядут рождественские морозцы.Грядут рождественские морозцы.Фото: Василий Вахрин
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Синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждают о похолодании в ночь на 7 января.

- Ночью в Перми ожидается от - 8 до -13 градусов мороза, при прояснениях столбик термометра может опуститься до -18 градусов, - сообщают метеорологи. – Весьма вероятно возникновение тумана и гололедно-изморозевых отложений, на дорогах возможно образование гололедицы.

7 января, во вторник, днем температура воздуха будет от -3 до -8 градусов, по северу региона до -13 градусов. Утро будет ясным, а потом местами пойдет небольшой снег,

Ветер - юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Опасные природные явления не ожидаются.

В среду, 8 января, температура воздуха в Перми днем прогнозируется в районе -12 градусов

В четверг, 9 января, днем температура воздуха в Перми поднимется до -7 градусов, к вечеру пойдет обложной снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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