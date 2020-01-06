Ледовый городок в Перми закроют на ремонт

6 Янв. 2020 2020-01-06T13:15:31+03:00

Смотрим, как долго это продлится и зачем это нужно

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В городской администрации объявили, что утром 9 января, в четверг, ледовый городок на эспланаде в Перми временно закроют для посещений.

- В этом году его посетили в полтора раз больше человек, чем в прошлом, он принял уже 266 тысяч посетителей, - сообщили в мэрии. – Поэтому нужно проверить целостность его скульптурных элементов, восстановить скаты с горок, а также демонтировать сценический комплекс. Так что 9 января ледовый городок «Легенды древней Пармы» будет закрыт на профилактические работы. Возобновит работу он 10 января с 15.00.

А дальше ледовый городок в Перми будет работать по привычному графику: в выходные и праздничные дни – с 10.00 до 23.00, в будние дни – с 12.00 до 22.00. Обо всех изменениях в режиме его работы можно будет узнать в группах в социальной сети «ВКонтакте» и в Инстаграм.

ИСТОЧНИК KP.RU