2020-01-06T12:41:52+03:00
Происшествия

«Один раз он ее уже пытался убить». Житель Прикамья зарезал свою жену

Перед этим он обзвонил своих знакомых со словами: «Ей все равно не жить!»
Андрей МАТЛИН
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Родные убитой выложили пост об этом в соцсети. Фото: группа ВК "Подслушано в Добрянке".Родные убитой выложили пост об этом в соцсети. Фото: группа ВК "Подслушано в Добрянке".
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4 января в Добрянке произошло жуткое убийство. 47-летний местный житель зверски расправился со своей 38-летней женой. Потом позвонил в полицию и стал ждать, когда его арестуют. Перед тем, как взяться за нож, он собрал вещи, которые ему могут понадобиться в СИЗО.

В полиции зафиксировали его явку с повинной, следователи завели уголовное дело по факту убийства.

- Вся квартира была в крови! – рассказывает сестра погибшей. – Что там в точности произошло, я не знаю, но его знакомые говорят, что накануне он им звонил со словами «Ей все равно не жить!» То же самое он сказал и продавщице в магазине во дворе, куда спустился перед этим купить спиртного. Он ей даже мешок показал, в который, как он сказал, собрал вещи для отсидки.

Как рассказывает родственница погибшей, в материальном смысле супруги жили неплохо.

- Квартира у них была хорошо обставлена, - говорит она. – Он шабашил, бани рубил, она работала барменшей. Он вышел полтора года назад по УДО - отсидел пять лет за то, что ударил сестру ножом. Как вышел, заставил ее свадьбу сыграть, до этого они жили не расписанными. Они часто ссорились.

Родные не понимают, почему женщина так долго терпела издевательства мужа. Они выложили пост о трагической гибели жительницы Добрянки в местные соцсети.

- Хорошо хоть детей у них не было, - говорят они.

ИСТОЧНИК KP.RU

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